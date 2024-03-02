Кубок мира, общий зачёт, женщины: Тандреволд продолжает лидировать, Виттоцци — вторая

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) завершились женские личные гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. По итогам индивидуальной гонки и масс-старта был обновлён общий зачёт турнира: лидерство в нём продолжает удерживать четырёхкратная чемпионка мира из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд, а на второе место вышла итальянка Лиза Виттоцци, двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, занимающими первые десять мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону после седьмого этапа.

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 859.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 766.

3. Жулия Симон (Франция) —762.

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 755.

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 709.

6. Лу Жанмонно (Франция) — 678.

7. Лена Хекки (Швейцария) — 654.

8. Франциска Пройс (Германия) — 539.

9. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 532.

10. Ванесса Фойгт (Германия) — 527.

В воскресенье, 3 марта, в рамках соревнований в Хольменколлене пройдут супермикст и смешанная эстафета.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.