Кубок мира, общий зачёт, женщины: Тандреволд продолжает лидировать, Виттоцци — вторая

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) завершились женские личные гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. По итогам индивидуальной гонки и масс-старта был обновлён общий зачёт турнира: лидерство в нём продолжает удерживать четырёхкратная чемпионка мира из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд, а на второе место вышла итальянка Лиза Виттоцци, двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, занимающими первые десять мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону после седьмого этапа.
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 859.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 766.
3. Жулия Симон (Франция) —762.
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 755.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 709.
6. Лу Жанмонно (Франция) — 678.
7. Лена Хекки (Швейцария) — 654.
8. Франциска Пройс (Германия) — 539.
9. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 532.
10. Ванесса Фойгт (Германия) — 527.
В воскресенье, 3 марта, в рамках соревнований в Хольменколлене пройдут супермикст и смешанная эстафета.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.