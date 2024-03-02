Хекки: последний круг был тяжёлым, потому что я знала, что у меня за спиной Симон

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки высказалась о своей победе в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсменка прошла дистанцию с двумя промахами, на финише на 16,8 секунды опередив француженку Жулию Симон.

«Вчера я выступила ужасно и чувствовала себя просто отвратительно. Я не очень хорошо спала этой ночью, но подумала, что сегодня новый день.

Во время финальной стрельбы я слышала, что Симон промахнулась. Пыталась сосредоточиться на стрельбе по своим мишеням, но это было не так просто из-за ветра. После стрельбы я даже ещё раз проверила, точно ли это ноль. Последний круг был тяжёлым, потому что я знала, что у меня за спиной Симон. Это прекрасное чувство — побеждать здесь», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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