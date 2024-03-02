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«Не знаю, смеяться или плакать». Тарьей Бё — о провале на последней стрельбе в масс-старте

«Не знаю, смеяться или плакать». Тарьей Бё — о провале на последней стрельбе в масс-старте
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Норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё прокомментировал свой провал на последней стрельбе в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен был лидером гонки, но на заключительном огневом рубеже промахнулся трижды, финишировав в итоге только седьмым.

«Это было очень плохо. Кажется, со мной раньше никогда такое не случалось. Это было неловко и совершенно ужасно. Я самокритичен. Не знаю, смеяться мне или плакать.

Я мог бы ограничиться двумя промахами, но допустил три. Я хотел минимизировать потери, но вместо этого получилась пародия. Да, было немного ветрено, но я мог справиться лучше. Когда вы промахиваетесь трижды, это полный крах», — приводит слова спортсмена VG.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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