Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2023/2024, Хольменколлен, мужской масс-старт: Стурла Легрейд выиграл, у Бенедикта Долля серебро

Стурла показал характер, а немец со шведом «закусились» на финише. Итоги масс-старта на КМ
Батраз Томаев
Обзор мужского масс-старта в Хольменколлене
Аудио-версия:
Комментарии
Долль «съел» Нелина и отобрал у него серебро гонки в Хольменколлене.

По-осеннему серый Хольменколлен в субботу, 2 марта, стал свидетелем ярких разборок в мужском масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Меткий Стурла

Победителем гонки стал Стурла Холм Легрейд. Норвежец к концу сезона будто ощетинился. К успеху в индивидуалке он добавил золото в гонке с общего старта, допустив всего одну ошибку из 40 возможных на стрельбище за эти две гонки. И это для Стурлы большой успех на уровне психологии.

Хотя до конца масс-старта не было ясно, кто же будет победителем. Всё решила последняя стойка. К ней Стурла подходил, будучи на четвёртом месте с полуминутным отставанием. Но покуда соперники ошибались, он превратился в скалу, которой ветра Хольменколлена нипочём. Блестящая стрельба и, как следствие, «золотая» гонка.

У Стурлы характер бойца!
«С трудом поверил, что лидирую». Норвежцы устроили триллер на чемпионате мира по биатлону
«С трудом поверил, что лидирую». Норвежцы устроили триллер на чемпионате мира по биатлону

Долль может быть доволен

Остальные призёры масс-старта тоже могут быть довольны собой.

Немец Бенедикт Долль, который объявил о скором завершении карьеры, явно хотел напоследок устроить себе праздник. До четвёртой стрельбы он шёл в лидерах вместе с Бё-старшим, но допустил обидные два промаха. Представляете, насколько красивой могла быть эта история с победой в личном старте на закате карьеры? Но о золоте пришлось забыть.

Однако Долль решил вопрос с серебряной наградой. Он уходил на последний круг на третьем месте. Впереди него – соотечественник Штрелов, который «отвалился» сам. А сзади накатывал швед Нелин. Он совершил резкий рывок, обогнал двух немцев и вышел на второе место. За это потом и поплатился. Опытнейший Долль разобрался с Йеспером и на заключительном подъёме в лучших традициях Шипулина убежал к своему серебру.

Материалы по теме
Немецкий чемпион сказал неприятную для России правду. Однако мы просто обязаны её принять
Немецкий чемпион сказал неприятную для России правду. Однако мы просто обязаны её принять

Первая личная награда Йеспера

А Йеспер Нелин, кстати, завоевал первую личную награду в карьере. До этого у 31-летнего биатлониста случались только командные успехи. Главный из которых – золото Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году.

Но стабильность, как известно, рано или поздно вознаграждается, и Нелин наконец добрался до заслуженной личной медали.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
02 марта 2024, суббота. 17:20 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
37:52.0
2
Бенедикт Долль
Германия
+6.4
3
Йеспер Нелин
Швеция
+9.9

Уже завтра в Хольменколлене пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты. Старт гонок – в 14:45 и 16:45 по московскому времени соответственно.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android