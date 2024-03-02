Долль «съел» Нелина и отобрал у него серебро гонки в Хольменколлене.

Стурла показал характер, а немец со шведом «закусились» на финише. Итоги масс-старта на КМ

По-осеннему серый Хольменколлен в субботу, 2 марта, стал свидетелем ярких разборок в мужском масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

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Меткий Стурла

Победителем гонки стал Стурла Холм Легрейд. Норвежец к концу сезона будто ощетинился. К успеху в индивидуалке он добавил золото в гонке с общего старта, допустив всего одну ошибку из 40 возможных на стрельбище за эти две гонки. И это для Стурлы большой успех на уровне психологии.

Хотя до конца масс-старта не было ясно, кто же будет победителем. Всё решила последняя стойка. К ней Стурла подходил, будучи на четвёртом месте с полуминутным отставанием. Но покуда соперники ошибались, он превратился в скалу, которой ветра Хольменколлена нипочём. Блестящая стрельба и, как следствие, «золотая» гонка.

Долль может быть доволен

Остальные призёры масс-старта тоже могут быть довольны собой.

Немец Бенедикт Долль, который объявил о скором завершении карьеры, явно хотел напоследок устроить себе праздник. До четвёртой стрельбы он шёл в лидерах вместе с Бё-старшим, но допустил обидные два промаха. Представляете, насколько красивой могла быть эта история с победой в личном старте на закате карьеры? Но о золоте пришлось забыть.

Однако Долль решил вопрос с серебряной наградой. Он уходил на последний круг на третьем месте. Впереди него – соотечественник Штрелов, который «отвалился» сам. А сзади накатывал швед Нелин. Он совершил резкий рывок, обогнал двух немцев и вышел на второе место. За это потом и поплатился. Опытнейший Долль разобрался с Йеспером и на заключительном подъёме в лучших традициях Шипулина убежал к своему серебру.

Первая личная награда Йеспера

А Йеспер Нелин, кстати, завоевал первую личную награду в карьере. До этого у 31-летнего биатлониста случались только командные успехи. Главный из которых – золото Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году.

Но стабильность, как известно, рано или поздно вознаграждается, и Нелин наконец добрался до заслуженной личной медали.

Уже завтра в Хольменколлене пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты. Старт гонок – в 14:45 и 16:45 по московскому времени соответственно.