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«Очень плохо». Йоханнес Бё — о 14-м месте в масс-старте на Кубке мира

«Очень плохо». Йоханнес Бё — о 14-м месте в масс-старте на Кубке мира
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, прокомментировал своё провальное выступление в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В гонке спортсмен занял 14-е место, допустив шесть промахов.

«Очень плохо. Это был совсем не мой день. Это уже закончилось, и я совсем ничего не могу исправить», — приводит слова спортсмена VG.

Йоханнес Бё трижды промахнулся на первой стрельбе, а затем допустил одну ошибку на третьем огневом рубеже и две — на четвёртом. Победителю гонки, олимпийскому чемпиону из Норвегии Стурле Холм Легрейду, спортсмен проиграл на финише 1 минуту и 5 секунд.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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