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Видео второй подряд победы Стурлы Холм Легрейда на седьмом этапе Кубка мира

Видео второй подряд победы Стурлы Холм Легрейда на седьмом этапе Кубка мира
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Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошёл мужской масс-старт. Победил в нём олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира из Норвегии Стурла Холм Легрейд, который днём ранее также выиграл индивидуальную гонку. Спортсмен допустил по ходу дистанции только один промах.

Вторым к финишу пришёл чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр из Германии Бенедикт Долль, уступивший Легрейду 6,4 секунды с двумя промахами. Третьим стал олимпийский чемпион из Швеции Йеспер Нелин (+9,9; один промах).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором второй подряд победы Стурлы Холм Легрейда на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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