Подведены итоги женского Кубка России по биатлону — 2023/2024

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Сегодня, 3 марта, состоялась последняя женская гонка в рамках Кубка России — 2023/2024, после которой стало известно распределение мест в общем зачёте турнира.

Трёхкратная чемпионка России Наталия Шевченко (Мекрюкова) стала обладательницей Кубка России. По итогам всех гонок она набрала 463 очка. Второе место заняла Виктория Сливко. В её активе 385 баллов. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Каплина (372).

Кубок России — 2023/2024. Женщины.

Общий зачёт

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 463 очка.

2. Виктория Сливко(Тюменская область) – 385.

3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – 372.

4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 355.

5. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 345.

6. Анастасия Гореева (Московская область) – 341.