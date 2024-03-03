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Подведены итоги женского Кубка России по биатлону — 2023/2024

Подведены итоги женского Кубка России по биатлону — 2023/2024
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Сегодня, 3 марта, состоялась последняя женская гонка в рамках Кубка России — 2023/2024, после которой стало известно распределение мест в общем зачёте турнира.

Трёхкратная чемпионка России Наталия Шевченко (Мекрюкова) стала обладательницей Кубка России. По итогам всех гонок она набрала 463 очка. Второе место заняла Виктория Сливко. В её активе 385 баллов. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Каплина (372).

Кубок России — 2023/2024. Женщины.

Общий зачёт

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 463 очка.
2. Виктория Сливко(Тюменская область) – 385.
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – 372.
4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 355.
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 345.
6. Анастасия Гореева (Московская область) – 341.

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