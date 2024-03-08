Экхофф и Бьорндален оценили готовность Тандреволд к борьбе за Кубок мира

Норвежские биатлонисты Тириль Экхофф, двукратная олимпийская чемпионка, и Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный чемпион Олимпиад, оценили готовность четырёхкратной чемпионки мира из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд к борьбе за Кубок мира в сезоне — 2023/2024.

«Я думаю, Ингрид очень рада показать, что она лучшая. Она действительно взволнована возможностью победить в общем зачёте Кубка мира. Ей нравится этап в США, думаю, она хочет показать себя и там.

Сейчас Ингрид лидирует в зачёте с большим отрывом, но полагаю, она чувствует, что спринт будет ужасно, ужасно важным. Вероятно, на старте мы увидим и нервную, и взбудораженную Ингрид», — приводит слова Экхофф TV2.

Бьорндален добавил: «У Ингрид есть потрясающая возможность увеличить преимущество. Но впереди ещё пять гонок, и решающим среди них будет первый спринт. На больших дистанциях будет трудно наверстать упущенное. Спринт может опередить итоговый результат».

Напомним, биатлонистки стартуют в спринте в 1:00 мск в субботу, 9 марта.

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