На Кубке мира по биатлону визовый скандал. Чемпионке мира запретили въехать в США

8 марта в Солджер-Холлоу (США) начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону. Кто-то, как Самуэльссон, летел в Америку бизнес-классом, кто-то – экономом. А француженке Софи Шово полёт над Атлантикой вообще осуществить не удалось. Её в Америку просто не пустили.

Это ещё почему?

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Навредил отдых под кубинским солнцем?

Всё дело в том, что разрешение на въезд (ESTA) чемпионки мира 2024 года было признано недействительным властями США. Об этом в социальных сетях сообщила Федерация лыжных видов Франции (FFS).

Точные причины такого решения назвать сложно, публично их не называли. Однако поводом для отказа могла послужить поездка Шово на Кубу. Биатлонистка отдыхала на острове в апреле 2022 года.

«Солнце, коктейли и кубинская музыка», – писала Шово в соцсетях. Но кто же знал, что путешествие на Остров свободы аукнется ей спустя два года.

Софи Шово Фото: из личного архива Софи Шово

«Для неё это тяжёлый удар»

Шово вместе с командой должна была лететь в США из Норвегии. Но в день поездки планы пришлось поменять. Об этом рассказал тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде.

«Её ESTA не была подтверждена административным путём. Официальная причина неизвестна, мы предполагаем, что это связано с поездкой, которую она совершила на Кубу. Утром в день полёта мы получили информацию о том, что авиакомпания её не примет, и именно тогда она поняла, что не прошла проверку ESTA. Для неё это тяжёлый удар, потому что она находится в очень хорошей форме», – приводит слова тренера Le Dauphiné.

Загвоздка может быть в том, что Шово не обозначила факт своего путешествия на Кубу. Ведь эту страну в Соединённых Штатах признают государством, спонсирующим террористов. Возможно, чемпионка мира сознательно скрыла факт такого путешествия, поскольку кубинский штамп в паспорте не является обязательной процедурой при пересечении границы.

Софи Шово Фото: из личного архива Софи Шово

Как именно компетентные органы в США могли сделать вывод о путешествии Софи на Кубу, можно только догадываться. Но стоит отметить, что на персональной странице француженки фото с той поездки открыты к просмотру для всех желающих.

Софи уже написала в социальных сетях, что готовится к выступлению в Канаде. Именно в Канморе завершится биатлонный сезон. Надеемся, что проблем с пересечением канадской границы у неё не возникнет.