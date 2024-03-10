Норвежки выиграли «Малый хрустальный глобус» в женских эстафетах впервые с 2020 года

Сегодня, 9 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в США прошла женская эстафета. Это была заключительная гонка такого формата в сезоне — 2023/2024. По итогам турнира «Малый хрустальный глобус» в зачёте женских эстафет забрали норвежки, победительницы сегодняшней гонки.
Отметим, что женская сборная Норвегии победила в зачёте эстафет впервые с сезона-2019/2020. В 2021 и 2022 годах лучшими были шведки, а в прошлом сезоне трофей забрали француженки.
Напомним, ранее «Малый хрустальный глобус» в зачёте мужских эстафет в этом сезоне также забрали представители Норвегии.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет
Итоговое положение. Топ-5
1. Норвегия — 376 очков.
2. Швеция — 345.
3. Франция — 325.
4. Германия — 285.
5. Италия — 206.
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