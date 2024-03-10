Жаклен — о неудаче Фийона Майе во время спринта: то, что случилось с Кентеном, прискорбно

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал неудачу, которая произошла с его партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе во время спринта на КМ.

Спортсмен занял 31-е место, допустив один промах. Фийон Майе не заметил осечку и не пробежал положенные 150 метров. За это он был оштрафован на две минуты.

«Это позор. Мы не лжём, когда говорим, что высота может сделать нас менее ясными. Добавьте к этому джетлаг. Мы все его чувствуем, и не только спортсмены, но и тренеры. За час до гонки вы немного устали, у вас немного кружится голова. А ещё нагрузки, высота, конец сезона. То, что случилось с Кентеном, прискорбно», — приводит слова Жаклена L'Equipe.

Напомним, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2023/2024 в американском Солджер-Холлоу проходил мужской спринт. Победителем стал француз Эрик Перро.