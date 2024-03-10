«Я отдал все силы». Эрик Перро — о своей первой победе на этапах КМ

Чемпион мира — 2024 в смешанной эстафете французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2023/2024 в Уосатче (США). Для французского спортсмена эта победа стала первой в личных гонках на Кубке мира.

«Я безумно счастлив после этой победы. Я отдал всё. Я действительно боролся за эту гонку и уже давно говорил себе, что это возможно. Я думал об этом весь последний год и пообещал себе, что обязательно выиграю в этом сезоне, хотя бы одну гонку. Я знал, что это будет очень тяжело, но шансы были. Я чувствую облегчение, радость. Есть много чувств. Мне нужно было узнать, каково это — быть лидером, и это случилось со мной, поэтому я так счастлив», — приводит слова Перро Biathlonlive.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.