Чемпионы Спартакиады сильнейших Коновалов и Шеллер выиграли золото ЧР среди юниоров

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Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 в смешанной эстафете Савелий Коновалов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на юниорском чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Спортсмен из Свердловской области преодолел дистанцию за 43 минуты 3,7 секунды и допустил промах. Второе место с отставанием в 10,9 секунды и одним промахом занял Александр Козулин из Камчатского края. Бронза досталась Леониду Кульгускину, допустившему 2 промаха (+29,5).

В индивидуальной гонке на 12,5 км среди девушек победу одержала чемпионка Спартакиады сильнейших — 2024 в масс-старте Юлия Шеллер из Красноярского края. Её результат — 40 минут 24,2 секунды при двух промахах.

Второе место заняла Регина Петрова из республики Якутия с отставанием в 45,6 секунды. Тройку сильнейших замкнула представительница Ханты-Мансийского автономного округа Виктория Метеля (+1.22,9 и 2 промаха).