Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
20:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чемпионы Спартакиады сильнейших Коновалов и Шеллер выиграли золото ЧР среди юниоров

Чемпионы Спартакиады сильнейших Коновалов и Шеллер выиграли золото ЧР среди юниоров
Савелий Коновалов.
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 в смешанной эстафете Савелий Коновалов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на юниорском чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Спортсмен из Свердловской области преодолел дистанцию за 43 минуты 3,7 секунды и допустил промах. Второе место с отставанием в 10,9 секунды и одним промахом занял Александр Козулин из Камчатского края. Бронза досталась Леониду Кульгускину, допустившему 2 промаха (+29,5).

В индивидуальной гонке на 12,5 км среди девушек победу одержала чемпионка Спартакиады сильнейших — 2024 в масс-старте Юлия Шеллер из Красноярского края. Её результат — 40 минут 24,2 секунды при двух промахах.

Второе место заняла Регина Петрова из республики Якутия с отставанием в 45,6 секунды. Тройку сильнейших замкнула представительница Ханты-Мансийского автономного округа Виктория Метеля (+1.22,9 и 2 промаха).

Материалы по теме
Биатлонист Логинов стал вторым в Сахалинском лыжном марафоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android