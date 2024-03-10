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Кубок мира, женщины, зачёт гонок преследования: Симон — первая, Виттоцци уступает 26 очков

Кубок мира, женщины, зачёт гонок преследования: Симон — первая, Виттоцци уступает 26 очков
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Сегодня, 10 марта, завершились женские гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Уосатче (США). Прошла предпоследняя в сезоне-2023/2024 гонка преследования, в которой победила француженка Лу Жанмонно, второй стала итальянка Лиза Виттоцци, а третьей финишировала ещё одна представительница Франции, Жулия Симон.

После гонки был обновлён зачёт гонок преследования у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами в нём.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования после восьмого этапа

1. Жулия Симон (Франция) — 334 очка.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 308.
3. Лу Жанмонно (Франция) — 303.
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 297.
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 296.
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 270.
7. Лена Хекки (Швейцария) — 256.
8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 216.
9. Франциска Пройс (Германия) — 201.
10. Ванесса Фойгт (Германия) — 195.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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