Тарьей Бё: второе место — лучшее, чего я мог добиться в гонке преследования

Норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё прокомментировал своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Уосатче (США). Тарьей Бё стал вторым в этой гонке, а победу одержал его младший брат — Йоханнес.

«Было трудно. Когда проводишь такую тяжёлую гонку, возникают негативные мысли. Ты говоришь себе, что невозможно добраться до финиша. Нужно пробежать ещё круг и стрельбище, а ты уже на пределе. Я рад, что смог найти правильный ритм и провёл отличный заключительный круг. Второе место — лучшее, чего я мог добиться в этой гонке. Думаю, в спринте у меня был шанс на победу, но в преследовании Йоханнес был сильнее. Второе место в борьбе с Жакленом — отличный результат для меня», — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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