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Эмильен Жаклен объяснил три промаха на стрельбе стоя в гонке преследования на этапе КМ

Эмильен Жаклен объяснил три промаха на стрельбе стоя в гонке преследования на этапе КМ
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Уосатче (США). Француз заняла третье место, победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, а серебро завоевал его старший брат Тарьей Бё.

«Я вполне удовлетворён результатом. Каждый день я стараюсь быть на высоте. Думаю, что неплохо выступил на трассе, у меня был хороший темп и хорошие ощущения. Я бы не сказал, что первая стрельба стоя была слишком быстрой, но я был недостаточно сосредоточен. Я принял эту ошибку и попытался понять, как могу скорректировать стрельбу, чтобы добиться успеха на четвёртом рубеже. У меня это получилось.

Йоханнес был слишком быстр для меня, поэтому я просто старался зацепиться за подиум. Я думал, что борьба будет между мной и Легрейдом, но с ним оказался Тарьей Бё. Я не хотел финишировать четвёртым, поэтому доволен, что взял бронзу. Конечно, первая стойка была неудачной, но я должен сосредоточиться на положительных моментах. Ничего страшного, нужно больше верить в себя и оставаться сосредоточенным. После трёх промахов думал, что не смогу взять медаль, но сохранял спокойствие, старался поддерживать темп, и доволен тем, как справился», — приводит слова Жаклена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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