Немецкая биатлонистка Франциска Пройс досрочно завершила сезон

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс объявила, что пропустит заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Кэнморе (Канада).

«Сезон закончился раньше, чем я ожидала. Конечно, мне бы хотелось выступить на этапах в Северной Америке, однако мой приоритет — сделать всё возможное, чтобы оставаться здоровой. Почти две с половиной недели я боролась с инфекцией, поразившей носовые пазухи. После обследования врачи пришли к выводу, что правильным решением будет провести операцию. Я убеждена, что это верный шаг, и верю, что это сделает меня менее уязвимой в будущем. Мысли о том, что это пойдёт мне на пользу, радуют, но всё ещё огорчает тот факт, что я не могу побороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Однако я сильна психологически и смотрю в будущее с оптимизмом», — приводит слова Пройс пресс-служба Немецкой лыжной ассоциации (DSV).