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Ингрид Тандреволд — лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону, Бреза-Буше — вторая

Ингрид Тандреволд — лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону, Бреза-Буше — вторая
Ингрид Ландмарк Тандреволд
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Норвежская спортсменка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024.

По итогам спринтерской гонки на восьмом этапе в американском Солджер-Холлоу Тандреволд выигрывает у ближайшей преследовательницы — Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 89 очков. На третьем месте расположилась Лиза Виттоцци (Италия).

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины:

1. Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия) — 934 очка.
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 845.
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 816.
4. Жулия Симон (Франция) — 798.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 738.
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 722.

В текущем сезоне осталось четыре гонки, которые идут в генеральную классификацию. Ближайшим стартом на Кубке мира у женщин станет женская эстафета. Она начнётся в 22:25 по московскому времени.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2023/2024. Женщины
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