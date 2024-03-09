Ингрид Тандреволд — лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону, Бреза-Буше — вторая

Норвежская спортсменка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024.

По итогам спринтерской гонки на восьмом этапе в американском Солджер-Холлоу Тандреволд выигрывает у ближайшей преследовательницы — Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 89 очков. На третьем месте расположилась Лиза Виттоцци (Италия).

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины:

1. Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия) — 934 очка.

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 845.

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 816.

4. Жулия Симон (Франция) — 798.

5. Лу Жанмонно (Франция) — 738.

6. Эльвира Эберг (Швеция) — 722.

В текущем сезоне осталось четыре гонки, которые идут в генеральную классификацию. Ближайшим стартом на Кубке мира у женщин станет женская эстафета. Она начнётся в 22:25 по московскому времени.