Вирер: было бы хорошо выступить дома на ОИ-2026, но до Игр осталось ещё два года

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о возможном продолжении карьеры.

«Мне 33 года, и я близка к завершению карьеры. Некоторые биатлонистки ушли из спорта в 30 лет, другие в 35. Я ещё не решила, что делать. В 2026 году Олимпиада пройдёт дома, в месте, где я выросла, и было бы хорошо там выступить, но до Игр осталось ещё два года. Посмотрим, что будет. Сейчас я собираюсь в отпуск», — приводит слова Вирер Fondo Italia со ссылкой на программу Stasera c'è Cattelan.

Напомним, Вирер досрочно завершила сезон-2023/2024. Последнюю гонку в нынешнем сезоне спортсменка провела на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия).