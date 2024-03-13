Вирер — о сенсационном поражении Джоковича от Нарди: Новак в небольшом кризисе

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о сенсационном поражении первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Джокович сейчас в небольшом кризисе. Ему всё чаще приходится бороться с итальянскими теннисистами», — приводит слова Вирер Fondo Italia со ссылкой на программу Stasera c'è Cattelan.

Напомним, Новак Джокович проиграл Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 и не смог пробиться в 1/8 финала соревнований в США. Сегодня, 13 марта, Нарди встретится в четвёртом круге турнира с 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.