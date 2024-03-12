Новак Джокович отреагировал на сенсационное поражение от лаки-лузера и вылет с турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге, и прокомментировал сенсационное поражение.

«Поздравляю его с тем, что в третьем сете он показал великолепный теннис. Я смотрел, как он играет. Я мало что о нём знал, но смотрел за его игрой и знал, что он обладает великолепным теннисом на задней линии, особенно на ударе справа. Хорошо двигается. Очень талантливый. В основную сетку он попал как лаки-лузер, так что терять ему действительно было нечего, поэтому он играл великолепно. Заслужил победу.

Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и всё, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные», — заявил Джокович на пресс-конференции после матча.