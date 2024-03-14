Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира, 9-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Канморе (Канада) пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 19:40 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап, Канмор.

Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

6. Лу Жанмонно (Франция).

8. Лена Хекки (Швейцария).

10. Ванесса Фойгт (Германия).

13. Эльвира Эберг (Швеция).

15. Жулия Симон (Франция).

18. Лиза Виттоцци (Италия).

21. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

29. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.