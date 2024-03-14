Мякяряйнен — о борьбе за БХГ у мужчин: в биатлоне возможно всё, и Тарьей Бё это знает

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен, завершившая карьеру в 2020 году, высказалась о борьбе между норвежскими биатлонистами Йоханнесом и Тарьеем Бё за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди мужчин.

«Перед стартом этапа в Канморе ясно одно: Тарьей Бё с нетерпением ждёт возможности бросить вызов своему брату. Мы уже видели это на чемпионате мира. Тарьей выиграл „Большой хрустальный глобус“ в 2011 году. В женских соревнованиях победу тогда одержала я. С тех пор я всегда следила за старшим Бё. Довольно забавно и здорово видеть, что он всё ещё является одним из лучших биатлонистов, даже 13 лет спустя. В биатлоне возможно всё, и Тарьей это знает.

Конечно, Йоханнес Бё ощущает серьёзное давление, потому что ему нужно защитить свою позицию. В спринте на этапе в США у него был плохой день, но у Йоханнеса почти никогда не бывает два плохих дня подряд. Во время пасьюта он был сосредоточенным и знал, что должен делать. У Тарьея есть возможность обойти брата, но, опираясь на результаты последних лет, сложно представить, что Йоханнес упустит лидерство. Он всегда хорошо себя проявляет в важные моменты», — приводит слова Мякяряйнен пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).