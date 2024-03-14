Мякяряйнен: была бы рада, если бы Тандреволд выиграла «Большой хрустальный глобус»

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен, завершившая карьеру в 2020 году, высказалась о борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди женщин.

«У Ингрид Тандреволд преимущество в 73 очка, но на этапе в США мы увидели, что на стрельбе стоя у неё всё ещё есть проблемы. Соперницам это может сыграть на руку. Однако я, к примеру, всегда хотела одолеть соперниц в лучших кондициях. Никогда не бывает приятно побеждать лишь потому, что твоя сильнейшая соперница испытывает трудности.

Лиза Виттоцци, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон тоже ощущают давление. Им предстоит провести три хорошие гонки. Хотя я немного обеспокоена стрельбой Ингрид, я надеюсь, что она сможет сохранить лидерство в общем зачёте. Да, чемпионат мира получился для неё неудачным, но мне понравилось то, как она смогла вернуться в форму на этапе в Осло и провела две хорошие гонки в США. Я была бы рада, если бы Тандреволд выиграла общий зачёт Кубка мира, но я не так в ней уверена, как в Йоханнесе Бё», — приводит слова Мякяряйнен пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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