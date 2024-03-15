Зайцева — об участии россиян в ОИ-2026: спортсменам хочу пожелать крепиться и мужаться

Двукратная олимпийская чемпионка экс-биатлонистка Ольга Зайцева считает, что российских спортсменов могут и не пригласить для участия в Олимпиаде-2026 в Италии. При этом спортсменка отметила, что всегда верит в лучшее.

«Я всегда верю в хорошее и надеюсь на то, что европейские умы образумятся, снимут свой зомби-колпак и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Но если реально смотреть на вещи, то такого может и не быть, поэтому всем спортсменам хочу пожелать крепиться, смириться, мужаться и продолжать заниматься спортом в России», — сказала она ТАСС.

Ольга Зайцева завершила профессиональную карьеру в 2015 году. На её счету, помимо олимпийского золота, также три победы на чемпионатах мира, две серебряные и три бронзовые награды.