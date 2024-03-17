Йоханнес Бё досрочно победил в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне — 2023/2024

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, досрочно победил в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне — 2023/2024.
Сегодня, 17 марта, спортсмен стал первым в гонке преследования, а его ближайший соперник — Тарьей Бё — финишировал только пятым. Разрыв между братьями увеличился до 137 очков, преодолеть его не получится: в сезоне осталась одна гонка, за победу в которой можно набрать только 90 очков.
Напомним, для Йоханнеса Бё это пятый «Большой хрустальный глобус» в карьере. Ранее он выигрывал его в сезонах — 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. Положение перед финальной гонкой сезона. Топ-5
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1172 очка.
2. Тарьей Бё (Норвегия) — 1035.
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 874.
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 844.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 783.
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