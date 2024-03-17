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Йоханнес Бё превзошёл Мартена Фуркада по победам на Кубке мира

Йоханнес Бё превзошёл Мартена Фуркада по победам на Кубке мира
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, превзошёл достижение французского биатлониста Мартена Фуркада по количеству побед на Кубка мира по биатлону.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
17 марта 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
34:38.0
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+11.2
3
Эрик Перро
Франция
+11.6

Сегодня, 17 марта, норвежский биатлонист стал первым в гонке преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен прошёл гонку с тремя штрафными кругами. Для Бё эта победа стала 84-й в карьере на Кубке мира, благодаря чему он обошёл француза Мартена Фуркада, у которого было 83 победы.

Отметим, что победа в пасьюте помогла Йоханнесу Бё досрочно победить в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024. Для норвежца это пятый «Большой хрустальный глобус» в карьере. Ранее он выигрывал его в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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