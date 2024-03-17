Йоханнес Бё превзошёл Мартена Фуркада по победам на Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, превзошёл достижение французского биатлониста Мартена Фуркада по количеству побед на Кубка мира по биатлону.

Сегодня, 17 марта, норвежский биатлонист стал первым в гонке преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен прошёл гонку с тремя штрафными кругами. Для Бё эта победа стала 84-й в карьере на Кубке мира, благодаря чему он обошёл француза Мартена Фуркада, у которого было 83 победы.

Отметим, что победа в пасьюте помогла Йоханнесу Бё досрочно победить в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024. Для норвежца это пятый «Большой хрустальный глобус» в карьере. Ранее он выигрывал его в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023.

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Йоханнес Бё победил в пасьюте на этапе КМ в Канморе: