Йоханнес Бё победил в зачёте пасьютов на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, стал победителем общего зачёта гонок преследования на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024.

Сегодня, 17 марта, спортсмен стал первым в гонке преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), а его ближайший соперник — Йоханнес Дале-Шевдал (353 очка) — финишировал только 18-м. Третье место в общем зачёте пасьютов занял другой норвежский биатлонист — Тарьей Бё (350). Таким образом, Йоханнес Бё с 491 очком выиграл зачёт гонок преследования.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт гонок преследования.

Мужчины. Итоговое положение. Топ-5

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 491 очко.

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 353.

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 350.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 315.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 294.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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