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Йоханнес Бё победил в зачёте пасьютов на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024

Йоханнес Бё победил в зачёте пасьютов на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, стал победителем общего зачёта гонок преследования на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
17 марта 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
34:38.0
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+11.2
3
Эрик Перро
Франция
+11.6

Сегодня, 17 марта, спортсмен стал первым в гонке преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), а его ближайший соперник — Йоханнес Дале-Шевдал (353 очка) — финишировал только 18-м. Третье место в общем зачёте пасьютов занял другой норвежский биатлонист — Тарьей Бё (350). Таким образом, Йоханнес Бё с 491 очком выиграл зачёт гонок преследования.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт гонок преследования.
Мужчины. Итоговое положение. Топ-5

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 491 очко.
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 353.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 350.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 315.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 294.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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