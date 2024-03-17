«Биатлону повезло». Мартен Фуркад отреагировал на то, что Йоханнес Бё превзошёл его рекорд

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на тот факт, что норвежец Йоханнес Бё превзошёл его по количеству побед в карьере на этапах Кубка мира.

Это произошло на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Йоханнес выиграл гонку преследования, тем самым одержав 84-ю победу на КМ. В активе завершившего карьеру Фуркада – 83 победы.

«Я очень рад, что ты бьёшь все рекорды. Их будет ещё много. Я счастлив, что боролся с тобой все эти годы.

Биатлону повезло, что у него есть такой человек, как ты. Желаю тебе всего наилучшего и до скорой встречи!» — сказал Фуркад в видео, записанном специально для NRK.

Отметим, что младший Бё после данной победы вышел на чистое второе место по победам на КМ в истории биатлона. Его опережает лишь соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).