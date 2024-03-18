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Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по числу медалей на Кубке мира

Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по числу медалей на Кубке мира
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё сравнялся с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом по числу медалей в личных гонках на Кубке мира после победы в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 марта 2024, понедельник. 00:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
36:03.4
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
44.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
1:07.2

Отметим, победа в масс-старте принесла в копилку норвежца 151-ю личную медаль в рамках соревнований на Кубке мира по биатлону. Столько же у француза Мартена Фуркада. Лидирует по количеству наград другой норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален (199).

Также Бё обходил Фуркада по количеству побед в личных гонках. У норвежца стало 85 побед, тогда как у француза — 83. Лидируют всё так же Бьорндален, у которого 95 побед.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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