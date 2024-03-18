Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по числу медалей на Кубке мира

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё сравнялся с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом по числу медалей в личных гонках на Кубке мира после победы в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада).
Отметим, победа в масс-старте принесла в копилку норвежца 151-ю личную медаль в рамках соревнований на Кубке мира по биатлону. Столько же у француза Мартена Фуркада. Лидирует по количеству наград другой норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален (199).
Также Бё обходил Фуркада по количеству побед в личных гонках. У норвежца стало 85 побед, тогда как у француза — 83. Лидируют всё так же Бьорндален, у которого 95 побед.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе: