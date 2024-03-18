Йоханнес Бё победил в зачёте масс-стартов на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, стал победителем общего зачёта в масс-стартах на Кубке мира по биатлону в сезоне-2023/2024.

Сегодня, 18 марта, спортсмен стал первым в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), а его ближайший соперник — Йоханнес Дале-Шевдал (249 очков) — финишировал вторым. Третье место в общем зачёте пасьютов занял другой норвежский биатлонист — Ветле Шоста Кристиансен (350). Таким образом, Йоханнес Бё с 250 очками выиграл зачёт масс-стартов.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт масс-стартов.

Мужчины. Итоговое положение. Топ-5

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 250 очков.

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 249.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 200.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 181.

5. Эмильен Жаклен (Франция) — 151.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе: