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«Всегда верил в эту красотку!» Губерниев — о победе Виттоцци в общем зачёте Кубка мира

«Всегда верил в эту красотку!» Губерниев — о победе Виттоцци в общем зачёте Кубка мира
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци в общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 среди женщин.

«Всегда верил в эту красотку! Лиза — с Кубком мира, скучаю и люблю», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Дмитрия Губерниева

Напомним, 29-летняя Лиза Виттоцци набрала 1091 очко в общем зачёте Кубка мира и впервые в карьере стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Второе место в генеральной классификации по итогам сезона заняла французская биатлонистка Лу Жанмонно, набравшая 1068 очков. На третьем месте расположилась представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (1044). Победителем общего зачёта Кубка мира текущего сезона среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бё.

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