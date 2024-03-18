Джакомель: в следующем сезоне буду атаковать топ-5 общего зачёта Кубка мира

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о восьмом итоговом месте в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 и призе лучшему биатлонисту сезона до 25 лет.

«Восьмое место в общем зачёте Кубка мира — это отличный результат, я горжусь. Передо мной шесть спортсменов из Норвегии, очень сильной сборной, и Эмильен Жаклен, четырёхкратный чемпион мира. Я доволен тем, что сделал в этом сезоне. Даже заключительный масс-старт получился хорошим, я чувствовал себя отлично. Рад, что смог стать лучшим среди юношей и выиграл борьбу у Эрика Перро. Думаю, нас впереди ждёт немало битв. Я действительно рад, что всё так сложилось. В следующем году буду атаковать топ-5 общего зачёта», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.