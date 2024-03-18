Руководство сборной Норвегии извинилось перед Легрейдом после провала в масс-старте

Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал пять промахов в стрельбе в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Канморе (Канада). Норвежский спортсмен занял 22-е место.

«На трассе я должен был получить информацию, чтобы сделать поправку на стрельбе, но этого не случилось. Я сомневался в своей стрельбе. Думал, что смогу взять ветровую ситуацию под контроль, но потом оказалось, что я стрелял в разные стороны. Это был настоящий кошмар, который испортил всю гонку. После гонки я подошёл к менеджеру сборной Перу Арне Ботнану и высказался. Возможно, так вышло, потому что на мне была другая футболка, к которой тренеры не привыкли. Было сложно понять, что я норвежец. Я получил извинения, но гонка была ужасной», — приводит слова Легрейда NRK.