Трёхкратного чемпиона Европы Слепова дисквалифицировали на один год

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону россиянин Алексей Слепов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, осенью 2023 года Слепов должен был приостановить работу в сборной Санкт-Петербурга по биатлону в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о продлении срока его отстранения за нарушение антидопинговых правил до сентября 2024 года. В 2020 году российский биатлонист нарушил порядок предоставления информации о местонахождении и был дисквалифицирован РУСАДА на 12 месяцев. CAS позже пересмотрел это решение и отстранил российского спортсмена на 24 месяца с учётом уже отбытого срока дисквалификации.

Новый срок дисквалификации Слепова отсчитывается с 5 сентября 2024 года.

Напомним, Слепов стал победителем спринта, гонки преследования и эстафеты на чемпионате Европы 2015 года в Отепя (Эстония), а также завоевал бронзу в индивидуальной гонке на европейском первенстве в городе Душники-Здруй (Польша) в 2017 году.