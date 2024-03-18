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Самуэльссон — о 29-м месте в масс-старте: мне стыдно, не мог заставить себя работать

Самуэльссон — о 29-м месте в масс-старте: мне стыдно, не мог заставить себя работать
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Канморе (Канада). Спортсмен допустил семь промахов и занял предпоследнее, 29-е место в этой гонке.

«Мне стыдно. Я рассматривал эту гонку как возможность проявить себя, а не провалиться. После первых кругов понял, что до хорошего результата далеко. Наверное, я устал больше, чем хотел признавать. Я вообще не мог заставить себя работать», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Напомним, победителем масс-старта стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который стал обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона. Самуэльссон завершил сезон на девятом месте в общем зачёте Кубка мира.

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