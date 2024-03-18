Поварницын: подводит стрелковая подготовка, ни в одной из гонок не чувствовал уверенности

Чемпион мира среди юниоров российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий команду Тюменской области, высказался о планах на предстоящий чемпионат России по биатлону. Спортсмен выразил мнение, что его неудачи в нынешнем сезоне связаны с проблемами в стрелковой подготовке.

«Мне, в первую очередь, хочется реабилитироваться за свои неудачные выступления в нынешнем сезоне. Считаю, меня подводит стрелковая подготовка. Каждый год об этом говорю, но сейчас это видно наиболее отчётливо. Ни в одной из гонок не чувствовал уверенности на огневом рубеже. Связываю это с тем, что ушёл на самоподготовку. К тому же использовал патроны, которые не подходят к моему оружию. Чтобы убрать эти моменты, надо позаботиться о более-менее качественном инвентаре даже на тренировках», — приводит слова Поварницына «Тюменская арена».

Напомним, чемпионат России по биатлону пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.