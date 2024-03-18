Слепов — о продлении дисквалификации: постоянно замечают какие-то нарушения, бог им судья

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону россиянин Алексей Слепов высказался о продлении дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен заявил, что не планирует подавать апелляцию на это решение.

«Постоянно у меня замечают какие‑то нарушения, но я сейчас далёк от спорта, всё у меня отлично. А то что продлили мне дисквалификацию, то бог им судья. Буду ли оспаривать решение? Это денег стоит, а мне жалко тратить деньги на людей, которые что‑то против меня имеют. Пускай имеют, а я буду дальше сидеть на диване (смеётся)», — приводит слова Слепова «Матч ТВ».

Напомним, в 2020 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Слепова на 12 месяцев за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) ужесточил наказание и отстранил биатлониста на 24 месяца с учётом отбытого срока дисквалификации. Новый срок отстранения рассчитан на год и отсчитывается с 5 сентября 2024 года.