Йоханнес Бё: я GOAT, и вы это знаете. Увидимся в следующем году

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал эпатажный пост после блестящего завершения международного сезона-2023/2024.

«Я GOAT (Greatest Of All Time (Величайший всех времён). — Прим. «Чемпионата»), и вы это знаете. Увидимся в следующем году. Все знают, что сделаю это, если захочу», — подписал пост Йоханнес.

Напомним, в прошедшем сезоне Кубка мира Йоханнес вышел на чистое второе место по количеству побед на таком уровне в истории биатлона. Он обошёл по этому показателю величайшего французского биатлониста Мартена Фуркада (83). Теперь Бё (85) опережает лишь его соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).