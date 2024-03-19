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Йоханнес Бё: возможно, превзойду Бьорндалена в следующем году

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высоко оценил проведённую концовку сезона – финальный этап Кубка мира в Канморе (Канада).

Напомним, Йоханнес выиграл все три гонки этапа – спринт, пасьют и масс-старт.

«Идеальное завершение идеального сезона. Чемпионат мира был великолепным, концовка (Кубка мира) тоже выдалась на славу. Хет-трик в финале сезона меня радует.

Рекорд Бьорндалена? Борьба в самом разгаре! Возможно, превзойду его в следующем году», — приводит слова младшего Бё пресс-служба IBU.

Благодаря блестящему выступлению в Канморе Йоханнес вышел на чистое второе место по количеству побед на КМ в истории биатлона. Он обошёл по этому показателю величайшего французского биатлониста Мартена Фуркада (83). Теперь Бё (85) опережает лишь его соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).