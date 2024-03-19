«Продолжай бороться, даже если жизнь не легка». Виттоцци дала совет 18-летней версии себя

Обладательница «Большого хрустального глобуса» Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, о чём бы поговорила с собой в возрасте 18 лет.

«Какой совет я бы дала 18-летней Лизе? Стремиться к мечте и продолжать бороться, даже если жизнь не всегда легка. Особенно в спорте. Это действительно трудно, но продолжай бороться и следовать за мечтой», — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Лиза Виттоцци впервые в карьере стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Второе место в генеральной классификации заняла французская биатлонистка Лу Жанмонно, набравшая 1068 очков. На третьем месте расположилась представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (1044).

Виттоцци является бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года и двукратной чемпионкой мира. Она также одержала 13 побед в гонках на Кубке мира.