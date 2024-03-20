Йоханнес Бё: самое серьёзное препятствие в сезоне? Тарьей Бё

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о лучшем моменте и самом тяжёлом испытании в сезоне-2023/2024.

«Победа на этапе Кубка мира в Канморе в спринте с большим преимуществом стала решающей в борьбе за главный трофей. Это лучший момент сезона. Самое серьёзное препятствие в сезоне? Тарьей. Мне больше ничего не нужно говорить. Все всё знают. Когда твой брат у тебя на хвосте, хуже не придумаешь. Особенно если это старший брат», — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Йоханнес Бё стал обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона. Второе место занял его брат Тарьей Бё.