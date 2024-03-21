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Грухвина — о Шашилове: каждый вечер на сборах он привозит нам печенье и шоколадки

Грухвина — о Шашилове: каждый вечер на сборах он привозит нам печенье и шоколадки
Михаил Шашилов
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Российская биатлонистка Анна Грухвина поделилась впечатлениями о работе с заслуженным тренером РСФСР Михаилом Шашиловым. Она рассказала, что специалист угощает подопечных сладостями, но при этом не даёт поводов для расслабления.

«Михаил Викторович держит нас в строгости, не даёт лишний раз расслабиться. У него есть любимая фраза: «Вас что, взбодрить?» (смеётся). Это всегда говорит о том, что необходимо отодвинуть шутки в сторону и настроиться на серьёзную работу. Но при этом Шашилов стоит за своих девчонок горой. На сборах мы живём в домиках, и практически каждый вечер он привозит нам и печенье, и шоколадки (улыбается).
Мне потребовалось время, чтобы найти с ним коннект. Я думаю, он прекрасно это видел, и то, как я работаю на рубеже, тоже», — сказала спортсменка в интервью «Тюменской арене».

В общем зачёте Кубка России по биатлону — 2023/2024 Грухвина заняла 27-е место, набрав 132 очка.

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