Анна Грухвина рассказала, как принимала решение о переходе из лыжных гонок в биатлон

Член основного состава сборной России по биатлону Анна Грухвина вспомнила, как переходила из лыжных гонок в биатлон. По её словам, в 2022 году она должна была совершить трансфер вместе с победительницей общего зачёта Кубка России-2023/2024 Наталией Шевченко.

«Знала, что пойду по стопам Наталии. В тот год в биатлон нас ждали вместе. Наташе перейти было проще: у неё ведь муж, Алексей, в этом виде спорта. Она сделала выбор и в пользу семьи, можно сказать. Мне же решиться оказалось сложнее. Менять коллектив, тренеров — это непросто. Я целый год готовила себя к переходу. Смотрела гонки, общалась с Наташей по этому поводу.

Для меня было главным самой себе ответить на вопрос: а готова ли я уйти из лыж? Потому что советчиков может быть много. И, послушав кого-то, потом всю жизнь можно жалеть. Но я осознанно подошла к решению. Взвесила все за и против и перешла в биатлон», — сказала спортсменка в интервью «Тюменской арене».

В общем зачёте Кубка России по биатлону — 2023/2024 Грухвина заняла 27-е место, набрав 132 очка.