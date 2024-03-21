Грухвина — о КХЛ: импонирует «Спартак» и тройка Порядина, Морозова и Голдобина

Российская биатлонистка Анна Грухвина рассказала, что следит за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Спортсменка наблюдает за игрой «Торпедо» и «Спартака».

«Пристально слежу за нижегородским «Торпедо» в КХЛ. Они вылетели из плей-офф, к сожалению. Но мне очень нравится их подход к тренировкам, к играм. «Спартак» московский импонирует. Тройка Порядина, Морозова и Голдобина особенно. Ребята здорово себя прочувствовали и нашли своё место в команде», — сказала спортсменка в интервью «Тюменской арене».

Грухвина также поделилась впечатлениями о работе с заслуженным тренером РСФСР Михаилом Шашиловым. Она рассказала, что специалист угощает подопечных сладостями, но при этом не даёт поводов для расслабления. В общем зачёте Кубка России по биатлону — 2023/2024 Грухвина заняла 27-е место, набрав 132 очка.

Напомним, с 23 по 31 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону.