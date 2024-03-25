Серохвостов прокомментировал шестое место в спринте на ЧР в Тюмени

Призёр этапов Кубка мира по биатлону Даниил Серохвостов дал комментарий относительно выступления в спринтерской гонке в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Тюмени. Биатлонист, представляющий Новосибирскую область, занял шестое место и проиграл лидеру 34,8 секунды.

«У нас «ноги» с Каримом плюс‑минус одинаковые, просто я стрелял дольше. Сегодня тяжело стрелялось, рубеж был тяжёлый. Трясло сильно. Думаю, я быстро начал. Поэтому лёжа я долго стрелял, чтобы наверняка всё было.

Шестое место? Я ожидал большего, но, видимо, сейчас это мой максимум, буду от этого отталкиваться. В гонке преследования нужно не торопиться. Поторопился, стоя на последнем выстреле, думал уже, что «ноль», а это не «ноль». В гонке преследования нужно спокойно работать, потратить побольше секунд на рубеже, но работать чисто», — сказал Серохвостов «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Карим Халили (Москва) — 25.33,7 секунды (0).

2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +7,5 секунды отставания (0).

3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +15,9 (0).

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6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +34,8 (1).