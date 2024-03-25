Мухамедзянов: погодные условия очень тяжёлые для скольжения лыж, очень много воды

Обладатель бронзовой медали спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 Ильназ Мухамедзянов рассказал, что на скольжение лыж во время старта повлияли погодные условия. Спортсмен также выразил слова поддержки всем, кого затронул теракт в Подмосковье 22 марта.

«В первую очередь хотелось бы выразить слова соболезнования всем, кто пострадал при теракте в «Крокусе». Невозможно подобрать слов, как это ужасно и плохо. Единственное, что мы можем сейчас делать, — бежать, проявлять хоть где‑то стабильность и соревноваться.

Погодные условия сегодня очень тяжёлые для скольжения лыж, очень много воды, трасса неравномерная. Я собой полностью доволен в сегодняшней гонке, смог реализовать всё, что я отрабатывал на тренировках. А результат — да, третий, но мои внутренние ощущения перекрывают этот результат. Спасибо тренерам, сервису, все молодцы», — приводит слова Мухамедзянова «Матч ТВ».

Победителем спринтерской гонки стал Карим Халили. Второе место занял Пётр Пащенко, а Ильназ Мухамедзянов замкнул тройку призёров.