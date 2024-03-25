Халили: очень приятно стать первым обладателем Кубка Анфисы Резцовой

Победитель спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 Карим Халили поделился впечатлениями от завоевания первого в истории Кубка Анфисы Резцовой. Обладателями этого титула начиная с сезона-2023/2024 становятся триумфаторы спринтерских гонок на национальных чемпионатах.

«Очень приятно стать первым обладателем этого трофея. Это хорошая традиция, про таких людей надо помнить, они вошли в историю навсегда. Кубок Анфисы Анатольевны добавляет статуса чемпионату России», — сказал Халили в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Михаилу Гончарову.

Трофей учреждён в память об олимпийской чемпионке 1988 года Анфисе Резцовой, которая скончалась 19 октября 2023 года.

Чемпионат России по биатлону — 2024 проходит в Тюмени и завершится 31 марта.