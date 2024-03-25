Губерниев отреагировал на победу Халили в спринте на чемпионате России

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил бронзового призёра Олимпийских игр 2022 года Карима Халили в победой в спринте на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени и завоеванием Кубка Анфисы Резцовой.

«Браво, Карим Халили!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале текущего года стало известно, что победители спринта на чемпионате России по биатлону — 2024 получат Кубок Анфисы Резцовой. Халили стал первым обладателем этого трофея.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Карим Халили (Москва) — 25.33,7 секунды (0).

2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +7,5 секунды отставания (0).

3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +15,9 (0).