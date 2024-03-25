Мухамедзянов: результатом спринта доволен, но эмоции двоякие: теракт не остаётся без следа

Обладатель бронзовой медали спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 Ильназ Мухамедзянов признался, что испытывает двоякие ощущения после завоевания медали, так как думает о людях, пострадавших в теракте в Подмосковье 22 марта.

«В первую очередь хотелось бы выразить слова соболезнования людям, кто пострадал в теракте. Я ничем не могу помочь в этой ситуации. Единственное, что я могу делать, — это свою работу, тем самым поддерживать своих родных и близких. Результатом доволен, но эмоции двоякие: такое событие не остаётся без следа», — приводит слова Мухамедзянова «Матч ТВ».

Напомним, прошедшие сегодня, 25 марта, спринтерские соревнования на чемпионате России по биатлону в Тюмени начались с минуты молчания в память о жертвах теракта. В эти минуты на стадионе «Жемчужина Сибири» проходит женская спринтерская гонка. Завтра, 26 марта, состоятся гонки преследования.